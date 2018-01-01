Украинские националисты сегодня проведут свое традиционное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщает один из организаторов, ВО "Свобода".

Шествие пройдет не только в Киеве, но и впервые в некоторых прифронтовых городах на Донбассе.

Так, националисты с факелами пройдутся улицами Авдеевке Донецкой области. Там марш организовывают "Легион Свободы", рота "Сич" и Авдеевский отделение ВОО "Сокол". После шествия будет показан фильм и проведен концерт.

Также в Донецкой области шествие пройдет в Славянске.

В Киеве факельное шествие должно начаться в 18.00 в парке им. Т.Г. Шевченко. Организаторы марша в столице Украины — ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальнй корпус".

Напомним, что только в октябре националисты уже маршировали с факелами по Крещатику.

Ранее глава СБУ заявил, что украинских националистов "в темную" использует Кремль.