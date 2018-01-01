С 1 января 2018 года Болгария стала председателем Совета Евросоюза.

Осенью премьер-министр этой страны Бойко Борисов заявил, что во время председательства в Совете ЕС они будут добиваться отмены антироссийских санкций. Хотя позже Борисов вместе с другими лидерами стран-членов ЕС поддержал продление сакций в конце 2017 года.

Полугодовое председательство Болгария приняла от Эстонии, которая была во главе Совета в течение второй половины 2017 года, передает Еuronews.

Это первое председательство Болгарии после вступления в ЕС.

Своими главными задачами в качестве председательствующей страны Болгария считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы, сообщает сайт болгарского председательства.

"Безопасная Европа, потому что миграционная кризис и террористические акты за последние годы показали, насколько мы уязвимы;

Стабильная Европа, потому что граждане хотят знать, что Евросоюз заботится о своем процветании и благополучии;

"Солидарная Европа", поскольку все государства-члены сталкиваются с главными вызовами, и их можно преодолеть только совместными действиями, а не на национальном или местном уровне", - отмечается в целях болгарского председательства.

Наиболее важными вопросами София считает европейскую перспективу Западных Балкан, единый цифровой рынок, стабильность и безопасность на фоне миграционного кризиса, вопросы экономического роста и совместной обороны.

Ранее Болгария затормозила сделку с Россией по МиГ-29 из-за жалобы Украины.

Также напомним, что глава Еврокомиссии призвал срочно принять Румынию и Болгарию в Шенген.