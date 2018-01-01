Крайний эпизод популярной фантастической киносаги "Звездные войны" за первые три недели в прокате доходит до отметки в один миллиард долларов сборов. Об этом заявили в студии Disney, передает Europe1.

Ожидается, что "Звездные войны: последние джедаи" соберет 65,6 долларов за новогодние выходные в Северной Америке.

"Это означает превышение отметки в 1 млрд долларов еще до старта показов в Китае 5 января ", - заявили создатели.

Ожидается, что по итогам уикенда с начала показов фильм соберет 530,3 миллиона долларов в Северной Америке, а также 523 миллиона - на международном уровне.

Эпизод "Последние джедаи" является восьмым в серии "Звездных войн".

До сих пор самым кассовым фильмом в мире считается "Аватар" (2009) с доходом в 2,7 миллиарда долларов.

Напомним, что недавно умер герой "Звездных войн" с изуродованным лицом.

"Страна "уже посмотрела новые Звездные войны и опубликовала рецензию от человека, который до этого не смотрел ни одной части.