На известном музыкальном Youtube-канале Enjoykin появился новый музыкальный ролик на новогоднюю тематику.

На этот раз темой видео стала комедия "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".

Ролик был опубликован накануне, но уже сейчас набрал почти полмиллиона просмотров и стремительно набирает больше, попав в тренды Youtube.

Напомним, что YouTube опубликовал самые популярные рекламные видео 2017 года. Один из брендов показал новое поколение обуви, другой - вдохновляющую историю основателей корпорации. Вместе эти 10 роликов собрали 539 миллионов просмотров, 14 миллионов часов просмотра и 3,6 миллионов лайков (из них 3 миллиона пришлись на видео Dude Perfect).

Ранее американец потерял сознание и сломал нос на свадьбе, но стал звездой YouTube.