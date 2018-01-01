В Киеве утром 1 января ожидается туман и низкая видимость - 200-500 м. Об этом предупреждает водителей КГГА.

В связи с этим водителей просят снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями и избегать резких маневров на дороге.

В целом сегодня в Киеве будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, температура днем ​​около 5° тепла.

Напомним также, что с сегодняшнего дня максимальная скорость езды в городах снижена до 50 км\час.

Также с 1 января украинских водителей должны снимать 400 видеокамер.