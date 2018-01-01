Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил, что они закончили формирование собственных ядерных сил, и теперь США не смогут начать войну. Об этом передает Reuters.

"Мы завершили создание ядерных сил нашей страны. Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все США находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза", - сказал северокорейский лидер в поздравлении сограждан.

Ранее СМИ сообщали, что США готовят ракетный удар по КНДР. Мол, США разрабатывают план нанесения ракетного удара по КНДР, чтобы уничтожить ядерный потенциал Пхеньяна.

Одним из вариантов силового сценария является уничтожение стартовой ракетной площадки до того, как Пхеньян проведет очередное ракетный пуск. Также целью могут стать склады с оружием в КНДР.

Также напомним, КНДР отвергла новую резолюцию ООН с санкциями.