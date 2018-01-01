В Украине с 1 января 2018 года вступает в силу несколько важных законов и правил. "Страна" вспомнила, что нового ждет украинцев.

Ранее "Страна" подробно разбирала главные новации 2018 года.

Ограничение скорости в городах

В Украине вступили в силу изменения ПДД. Отныне максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/час.

Соответствующее постановление №883 правительство приняло 10 ноября 2017 года - после трагедии в Харькове, в которой погибло шесть человек.

На трассах и магистралях местные власти имеет право установить более высокую скорость.

Пункт 12.8 Правил дорожного движения предусматривает, что в конкретно определенных местах органы местного самоуправления по согласованию с полицией, могут устанавливать другие знаки. И там скорость будет выше, например на проспекте Бажана или Победы в Киеве.

В случае принятия еще одного правительственного законопроекта, допустимый порог превышения скорости на дорогах уменьшат с 20 до 10 км/ч.

Посылки из Китая стали дороже

В конце декабря президент Петр Порошенко согласовал одну из самых скандальных норм Налогового кодекса - обложение дополнительными пошлинами посылок из-за границы.

Это нанесет сильный удар по небольшим интернет-магазинам, которые перепродавали товары из Китая дешевле, чем их более крупные конкуренты.

Кроме того, сильно ограничены и частные - не оптовые - заказы из Поднебесной: максимум на 150 евро в месяц.

В частности, теперь посылок без пошлины может быть максимум три на протяжении календарного месяца. И суммарная стоимость их не может превышать 150 евро. Начиная с четвертой посылки они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

Раньше до 150 евро могла стоить одна беспошлинная посылка - а вот количество отправлений не ограничивалось.

"Страна" детально разбиралась, что теперь будет с интернет-шоппингом.

"Укрпочта" меняет цены

С января "Укрпочта" планирует бросить вызов частным операторам и понизить цену на некоторые виды посылок.

Посылка до десяти кило по области теперь стоит 20 гривен (было 24). Такой же вес по Украине - 25 гривен (было 33,6).

А вот тяжелые посылки подорожали. 30-килограммовое отправление по области будет стоить 66 грн (было 38), по стране - 72 грн (было 48).

Подорожает и экспресс-пересылка: десять кило по области обойдется в 36 грн (сейчас 30), а по Украине — 48 грн (42 грн).

Биометрия для россиян на границе

С 1 января на границе заработает биометрический контроль для иностранцев из "неблагонадежных" стран. Если лицо впервые въезжает в Украину, то оно должно оставить отпечатки пяти пальцев.

Биометрический контроль был введен для граждан целого ряда государств, в том числе и россиян.

Россия попала в список 70 стран, граждане которых могут представлять угрозы для украинцев. Для посещения страны им нужно будет зарегистрироваться по месту пребывания и заполнить анкету с подробным изложением своего маршрута по территории Украины.

Нормы не коснутся детей до 18 лет.

Системой биометрического контроля оснащены более 150 пунктов пропуска на российско-украинской границе.

Прожиточный минимум и минималка

С 1 января вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум.

Зарплата вырастет на 16,3% – до 3,723 тыс. грн в месяц.

Минимум с 1 января установлен на уровне 1700 грн.. Потом будет ряд повышений - 1777 грн – с 1 июля, 1853 грн – с 1 декабря.

Новые пенсионные правила

Начинают работать нормы пенсионной реформы.

С 1 января увеличивается с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, который нужно иметь украинцам, чтобы претендовать на пенсионные выплаты.

В течение следующих десяти лет требования к страховому стажу продолжат расти на один пункт каждый год, пока в 2028 году необходимый минимальный стаж не достигнет 35 лет.

Итак, выйти на пенсию в 60 лет смогут те, у кого есть 25 лет страхового стажа. Для 65-летних, имеющих 30–35 лет стажа минимальный размер пенсии будет составлять 40% от минимальной зарплаты.

Сортировка мусора

Сегодня вступают в силу и новые правила сортировки мусора. С 1 января запрещается хранить его на полигонах в непереработанном виде. А значит, еще на этапе города отходы нужно будет сортировать для облегчения утилизации.

Чиновников за отсутствие условий для сортировки мусора (наличия разных контейнеров) будут штрафовать на 2550 грн.

Выезд в ЕС - с техосмотром

С 1 января меняются правила выезда украинских автомобилистов на территорию Евросоюза. Они обязаны будут иметь при себе талон техосмотра, который необязателен в самой Украине.

Дешевеют электрокары

Теоретически с 1 января должны начать дешеветь электромобили. На них с Нового года отменяется НДС, ввозные пошлины и акцизный сбор. По идее, из цены такого автомобиля должно исчезнуть 20% цены за счет НДС и 109 евро акциза.

А вот ввозную пошлину на электромобили отменили еще в 2015 году, только продлив ее и на 2018 год.

Как на самом деле подешевеют электрокары - увидим в скором времени: ведь это по больше части зависит от финансовых аппетитов автодилеров.

Подорожает водка, шоколад и молоко

Как ранее обещали в "Укрспирте", в январе на гривну подорожает большинство производимой в Украине водки.

По идее, подорожание коснется и шоколада и конфет - по ним ужесточаются требования, которые подтягиваются под стандарты ЕС. Главный фактор подорожания - запрет на использование ароматизаторов. Это значит, производители, если захотят назвать свой продукт шоколадом, должны будут использовать больше натуральных ингредиентов.

Кроме того, установлены такие нормы содержания какао и молока в шоколаде.

Темный шоколад - не менее 35% какао.

Молочный - от 25% какао.

Белый - от 20% какао.

Шоколадные конфеты - от 25% какао.

Молока в любом шоколаде - не меньше 25%

Также с полок магазинов исчезнет молоко второго сорта - самое дешевое.

А вот "базарное" молоко может подешеветь - молокозаводам запретят брать на переработку домашнее молоко. И оно может хлынуть на рынки, сбив цену.

Судоустройство

Вступили в силу и некоторые положения судебной реформы. Так, с 1 января представлять интересы граждан в апелляционном суде может только адвокат.

А президент лишился права ликвидировать и создавать суды. Теперь это делается только отдельным законом.