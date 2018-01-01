Президент Франции Эммануэль Макрон в своем первом новогоднем обращении в этом статусе заявил, что 2018 год будет решающим в борьбе за единую Европу. Об этом сообщает Оuest-France.

Макрон призвал сторонников Евросоюза придать новой силы европейскому проекту в новом году и заявил, что жители стран ЕС на голосованиях должны выразить свое мнение по поводу их видения будущего Европы.

"Для Европы 2018 год будет решающим. Вы знаете, что я полностью погружен в эту битву, поскольку я верю, что Европа - это благо для Франции, что Франция не сможет достичь успеха без сильной Европы", - сказал Макрон.

По его мнению, экономический, социальный и научный потенциал позволит Евросоюзу стать силой и на равных с Китаем и США отстаивать свои ценности.

"Я нуждаюсь в вас, чтобы совершить этот европейский рывок, и хочу, чтобы мы не уступили ничего ни националистам, ни скептикам", - заявил президент Франции. Он добавил, что Франция продолжит принимать беженцев и помогать им, однако она не в состоянии принять всех.

Также Макрон пообещал продолжение реформ и призвал граждан к единству.

Напомним, ранее Макрон призвал Европу не отталкивать Трампа и Путина.

"Страна" разбиралась, что Макрон и Меркель хотят поменять в Евросоюзе и как это скажется на Украине.