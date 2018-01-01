Несмотря на опасения, в этом году в Германии не повторились массовые новогодние домогательства беженцев к женщинам на улицах Германии, в частности в Кельне, как два года назад.

Хотя в Берлине даже создали зоны сексуальной безопасности для женщин, единичные случаи домогательств все же были зафиксированы, передает DW.

Они случились в Берлине на праздновании Нового года у Бранденбургских ворот в ночь на 1 января 2018 года. Были задержаны двое подозреваемых, сообщила берлинская полиция.

В то же время в полиции заявили, что в целом новогодняя ночь в немецкой столице прошла "очень спокойно". Отмечается, что всего на так называемой "праздничной миле", которая начинается у Бранденбургских ворот и простирается примерно на два километра, наступление 2018 года отмечали десятки тысяч человек.

В Кельне, где два года назад на привокзальной площади сотни женщин подверглись сексуальным домогательствам, по словам обер-бургомистра города Хенриетты Рекер, на этот раз обстановка была "очень спокойной и приятной".

Она рассказала, что на площади перед вокзалом и Кельнским собором Новый год справляли коренные кельнцы и мигранты, молодые и пожилые люди, семьи с детьми и много беженцев.

Ранее в Германии решили платить премию беженцам за возвращение на родину.

Также напомним, что в Германии скрываются 30 тысяч беженцев, подлежащих высылке.