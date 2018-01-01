"Хотите праздник? Я вам устрою". В Киеве мужчина выпрыгнул с 13 этажа
В Киеве мужчина совершил самоубийство на Новый год. Вчера днем он выпрыгнул с окна своей квартиры на улице Лепсе, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
"Жуткая ЧП в Киеве на Лепсе: из окна 13 этаже выпал мужчина 1981 г.р.”, — говорится в сообщении.
Жена пыталась спасти мужа, делала ему искусственное дыхание до прибытия полиции, однако из-за травм мужчина скончался.
На месте работали скорая помощь, полиция и следственно-оперативная группа.
По словам свидетелей, мужчина "пришел домой, попрощался и выпрыгнул".
А его последние слова были: "Хотите праздник? Я вам устрою праздник".
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Напомним, недавно киевлянин выпрыгнул с 7 этажа в сугроб, убегая от соседа с ножом.
А в Запорожье школьница выпрыгнула с 14 этажа из-за несчастной любви.