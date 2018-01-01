В Киеве мужчина совершил самоубийство на Новый год. Вчера днем он выпрыгнул с окна своей квартиры на улице Лепсе, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Жуткая ЧП в Киеве на Лепсе: из окна 13 этаже выпал мужчина 1981 г.р.”, — говорится в сообщении.

Жена пыталась спасти мужа, делала ему искусственное дыхание до прибытия полиции, однако из-за травм мужчина скончался.

На месте работали скорая помощь, полиция и следственно-оперативная группа.

По словам свидетелей, мужчина "пришел домой, попрощался и выпрыгнул".

А его последние слова были: "Хотите праздник? Я вам устрою праздник".

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, недавно киевлянин выпрыгнул с 7 этажа в сугроб, убегая от соседа с ножом.

А в Запорожье школьница выпрыгнула с 14 этажа из-за несчастной любви.