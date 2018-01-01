В Киевской области вчера, накануне Нового года под Киевом перевернулся автобус с гражданами Беларуси. В салоне были дети, передает "Белсат".

“В воскресенье под Киевом перевернулся автобус с жителями из Мозыря”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в салоне автобуса были дети.

Также сообщается, что пассажиры автобуса возвращались домой из киевского аквапарка.

Как отмечает издание, по данным свидетелей, в дорожном происшествии чудом обошлось без жертв.

Пострадавшие люди скоро будут на родине. В Мозыре некоторые из них поедут сразу в больницу.

Напомним, ранее под Львовом перевернулся микроавтобус с пассажирами.

А в Москве автобус влетел в остановку с людьми. Есть погибшие и раненые.