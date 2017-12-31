Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с новым, 2018 годом. Видеообращение опубликовано на сайте главы государства.

Это обращение - первое в истории Украины, где наряду с поздравлениями критикуются прямые политические оппоненты президента.

Так, в начале ролика мелькнул отрывок, где Владимир Путин стоит с Юлией Тимошенко - в контексте тяжбы с "Газпромом" по поводу контракта, заключенного Тимошенко в 2009 году.

Не обошли в ролике вниманием и Михаила Саакашвили, который также является одним из главных оппонентов гаранта. Именно ему Порошенко посвятил пассаж о "поджигателе дома" у которого нужно "отобрать спички".

"Дорогие украинцы!

Прежде всего, давайте вместе порадуемся за наших соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Слава Богу, накануне праздников их удалось-таки вырвать из вражеских застенков.

С глубоким уважением поздравляем украинских воинов. Они надежно держат оборону на восточных рубежах. А мы и в дальнейшем будем укреплять новую армию, - нашу гордость и нашу славу.

Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом - Украина ... А грабителя, который разорил наш дом - наступит время - прогоним и накажем.

Шлю искренние праздничные поздравления нашим международным партнерам. Соединенные Штаты только обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала Канада и другие страны. Евросоюз также продлил санкции против страны-агрессора.

И будто под елку легло решение Стокгольмского арбитража. Оно защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта девятого года.

Еще раз поздравляю сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались безвизом. И миллионы, которым он еще пригодится. И всех нас - с уверенным и бесповоротным движением в Европу. Еще прошлогодней праздничной ночью мы только загадывали желание о безвизе, и вот оно - свершилось.

Пусть и не без ошибок, но двигаемся вперед. После нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию.

За все, чего страна достигла, - огромное спасибо каждому из вас. Это - результат совместной работы.

В новом году Правительство должно ускорить темпы роста. Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства украинцев. И это нам - по силам.

Как Президент - обеспечиваю политические условия, необходимые для экономического подъема. У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, - следует забирать спички. А по тем, кто будет нападать на нас извне, - наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство.

Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы - наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас.

Желаю гражданам Украины и Украинцам всего мира мира, счастья, благополучия!

С Новым годом!

Слава Украине!"

Как поздравили Украину другие политики

Топовые украинские политики тоже поздравили украинцев с новым годом.

Премьер Владимир Гройсман на сайте Кабмина заявил, что 2018 год "может быть успешным".

"Следующий - 2018 может быть успешным. Сейчас фокус - развитие экономики, обогащение страны. За 3-5 лет мы можем достичь серьезного уровня развития государства. Понимание того, куда идти и что делать - уже есть", - сказал Гройсман.

Позже премьер записал поздравительный видеоролик.

"Поздравляю, дорогие украинцы!

Каждого из вас искренне благодарю, что весь 2017 мы вместе меняли Украину, делали ее лучше, комфортнее для жизни. Желаю оптимизма, веры в собственные силы и в наше будущее! Мира, любви и согласия каждой семье!

С Новым Годом!"

Юлия Тимошенко еще 29 декабря записала поздравление одновременно с новым годом и Рождеством (надо полагать - православным).

В нем она выступила "закадровым голосом" к видеоролику об "обычных вещах".

"Нас делают счастливыми обычные вещи. Нежность любимого человека, смех наших детей, любовь к родителям.

Ибо мы, украинцы - люди мира и любви. Мы хотим обычного человеческого счастья для наших родных, для своей страны, для нас всех.

И счастье придет. Ибо время пришло!

С Новым годом! Со светлым Рождеством Христовым!", - поздравила Тимошенко.

Поздравление секретаря СНБО Александра Турчинова было более воинственным, чем у его предшественников.

"Дорогие друзья, поздравляю с Новым годом!

Сегодня мы переворачиваем еще одну страницу новейшей истории Украины. Завершился очередной год борьбы за свободу и независимость. Никто, кроме нас, украинцев, не заинтересован в развитии сильной независимой Украины. И никто, кроме нас, этого не сделает

Наши воля, ум, сила, мужество и трудолюбие, умноженные на наше единство - вот формула развития большой, могучей Украины, которая заставит всех считаться со своими национальными интересами.

Новый год - это всегда ожидание лучшего, надежда на осуществление надежд. Пусть новый 2018-й год станет годом наших достижений и побед!

Пусть Господь благословит украинцев и Украину!", - говорится на сайте СНБО от имени Турчинова.

Новогоднее обращение записал и Михаил Саакашвили. "Этот год для меня был годом прощания с иллюзиями, что с коррупционной властью можно договориться. Но это был и год подъема, когда люди сомкнули свои ряды", - заявил Михо.

Он призвал украинцев возвращаться в страну и сказал, что решит вопрос с грабительскими тарифами. "Я знаю, как тяжело было наполнять новогодний стол". "С новым годом и слава Украине!".

Позже Михо выпустили и более официальное поздравление. Там он повторил примерно то же, что и на Софийской площади. Он кратко перечислил свои злоключения в Украине. Первое задание - победить агрессора, второе - победить бедность, третье - победить коррупционную систему, сказал Саакашвили.

"2018 год должен стать годом мирной и бескровной украинской революции", - сказал Михо.

Украинцев поздравил и лидер Оппоблока Юрий Бойко. Он пожелал мира каждой семье и Украине.

Больше всех удивил бывший переговорщик от Украины в Минске Роман Безсмертный - он предстал в образе Деда Мороза.

Ранее "Страна" сообщала, что Петр Порошенко опубликовал видео о главных достижениях 2017 года в своем Twitter, а также о том, что Путин не поздравил Порошенко с Новым годом.

Напомним, за весь 2017 год Петр Порошенко ответил только на одну электронную петицию украинцев.