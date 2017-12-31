В Донецке новый год отметили по российскому времени - в 23:00 по Киеву.

В центре города на площади Ленина установили елку, закусочные, включили световой фонтан и фигурки, покрытые иллюминацией.

Кроме того, установили сцену и провели концерт. Напомним, ради празднования Нового года в Донецке отменили комендантский час.

Фото из центра "столицы ДНР" опубликовало местное информагентство.

31 декабря в Киеве на Софийской площади у елки собралось несколько тысяч человек.

Воры, поджигатели и ветер. Какие курьезы происходили с новогодними елками в Украине и мире.