По российскому времени. Как Донецк встретил свой третий новый год без Украины
В Донецке новый год отметили по российскому времени - в 23:00 по Киеву.
В центре города на площади Ленина установили елку, закусочные, включили световой фонтан и фигурки, покрытые иллюминацией.
Кроме того, установили сцену и провели концерт. Напомним, ради празднования Нового года в Донецке отменили комендантский час.
Фото из центра "столицы ДНР" опубликовало местное информагентство.
31 декабря в Киеве на Софийской площади у елки собралось несколько тысяч человек.
Воры, поджигатели и ветер. Какие курьезы происходили с новогодними елками в Украине и мире.
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