В первый день 2018 года над Украиной взойдет суперлуна
1 января наступит Суперлуние - луна будет на 14% больше и на 30% ярче, сообщает пресс-служба NASA.
Наблюдать Суперлуние можно будет с вечера 1 января и до утра 2 января.
После этого наблюдать Суперлуние можно будет 31 января, причем оно совпадет по времени с полным лунным затмением.
До этого Суперлуние фиксировали в ночь с 3 на 4 декабря.
В сети появились фото Трампа, который щурится на солнечное затмение.
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