1 января наступит Суперлуние - луна будет на 14% больше и на 30% ярче, сообщает пресс-служба NASA.

Наблюдать Суперлуние можно будет с вечера 1 января и до утра 2 января.

После этого наблюдать Суперлуние можно будет 31 января, причем оно совпадет по времени с полным лунным затмением.

До этого Суперлуние фиксировали в ночь с 3 на 4 декабря.

В сети появились фото Трампа, который щурится на солнечное затмение.