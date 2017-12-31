Россияне начали отмечать много раньше украинцев - уже в 14:00 по киевскому времени он пришёл к жителям Камчатского края и Чукотского автономного округа, а в 23.00 его отметили в российской столице.

За несколько минут до полуночи по московскому времени россиян поздравил действующий глава государства Владимир Путин, который в следующем году примет участие в четвертых по счету выборах президента России.

"Дорогие друзья! На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но всё равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный. Верим, что всё загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся", – начал своё поздравление президент.

Владимир Путин отметил, что Новый год – это семейный праздник, который, помимо подарков и сюрпризов, наполнен ожиданием важных перемен.

"И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведённую с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости", – считает президент России.

По словам Владимира Путина, в новогоднюю ночь мы все вместе, даже, если нас разделяют сотни и тысячи километров.

"Где бы мы ни находились – за семейным столом, в весёлой компании, на праздничных улицах – нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров, – отметил Путин. – Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплочённость, дружба, бесконечная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений".

Обращаясь к россиянам, Владимир Путин поблагодарил "всех за веру в себя и нашу страну, за труд и его результаты". Также отдельно Владимир Путин выразил особые поздравления тем, кто в новогоднюю ночь работает, выполняет воинский или профессиональный долг.

В завершении новогоднего обращения, президент, пожелал всем жителям России перемен к лучшему в наступающем году.

"Чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия. Мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы! С праздником вас! С новым, 2018 годом!", – пожелал Владимир Путин.

Ранее "Страна" сообщала, что звезды эстрады выдвинули Путина в президенты России без самого Путина, а также о том, что Путин лично принес документы в ЦИК.