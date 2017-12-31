Михаил Саакашвили, который собирался провести новогоднюю ночь у Верховной Рады, пока гуляет на Софийской площади, где стоит главная елка страны.

Он купил глинтвейн в одном из киосков и общается с прохожими.

Видео променада Михо по праздничному Киеву опубликовано на его странице в Facebook.

"Посмотрите, какая красота. Елка. Супервкусный глинтвейн. Кстати, там в Hyatt (отель на Софийской площади - ред.) есть бар и мы с мамой там вчера пили чай", - рассказал Михо.

Рядом с Саакашвили гуляет его мама. После Софийской площади они двинутся к Верховной Раде. "Мы везем туда шампанское и сладости. Ради шампанского отменили сухой закон".

Ранее "Страна" рассказывала, как будут отмечать Новый год политики.