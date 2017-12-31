"Прямо как Виктор Федорович". Яценюк продал свою долю в "Эспрессо" в 11 раз дороже, чем купил
Арсений Яценюк продал свою долю в "Эспрессо ТВ" в 11 раз дороже, чем купил ее же четыре месяца назад.
Об этом у себя в Facebook написал адвокат Андрей Портнов.
"Испортили мне весь Новый год своей доходностью от продажи акций канала Эспрессо. Пишу из зависти.
Газеты написали, что начальник Народного Фронта продал свою долю в телеканале за 1,5 миллиона долларов.
А купил её же всего четыре месяца назад за 135 тысяч долларов. Разница - 11 раз. Даже вооружённое ограбление не даёт такой доходности.
Да. И точно такой же случай был у Виктора Фёдоровича. Он тоже дорого продал авторские права на свою книгу", - написал Портнов.
Ранее мы рассказывали, что Арсен Аваков продал свою долю "Эспрессо" за два миллиона долларов.
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