Арсений Яценюк продал свою долю в "Эспрессо ТВ" в 11 раз дороже, чем купил ее же четыре месяца назад.

Об этом у себя в Facebook написал адвокат Андрей Портнов.

"Испортили мне весь Новый год своей доходностью от продажи акций канала Эспрессо. Пишу из зависти.

Газеты написали, что начальник Народного Фронта продал свою долю в телеканале за 1,5 миллиона долларов.

А купил её же всего четыре месяца назад за 135 тысяч долларов. Разница - 11 раз. Даже вооружённое ограбление не даёт такой доходности.

Да. И точно такой же случай был у Виктора Фёдоровича. Он тоже дорого продал авторские права на свою книгу", - написал Портнов.

Ранее мы рассказывали, что Арсен Аваков продал свою долю "Эспрессо" за два миллиона долларов.