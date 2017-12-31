Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал предновогодний пост у себя Twitter.

Глава МИД отметил однообразие новогодних программ и передач на телевидении, а также поразился количеству советских фильмов в новогоднем эфире.

"Сижу на кухне, делаю майонез, переключаю каналы. Почти на всех - советские фильмы. Неужели у всех перед Новым годом ностальгия по СССР просыпается? Или это мне одному так кажется? P.s. "Три орешка для Золушки" совсем советским нельзя не считать :))", - написал он.

Фото: twitter.com/pavloklimkin

Напомним, в Киеве в преддверии Нового года похолодало до 0 градусов и выпал снег.

Как сообщала "Страна", в проморолике "Черного зеркала" Netflix показал Путина, который поздравляет американцев с Новым Годом.

Напомним, на рождественском концерте в Белом доме прозвучал украинский "Щедрик".