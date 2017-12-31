В посольстве США записали новогоднее поздравление для украинцев. Видео опубликовано на канале посольства в Facebook.

Посол США Мари Йованович украшает елку вместе с собачкой Скаутом, а потом, вместе со своим сотрудниками, исполняет песню "Щедрик".

"2017-й был годом тяжелой совместной работы в развитии успешной и безопасной Украины. Мы желаем вам всего наилучшего в 2018-м. Веселых праздников и счастливого Нового Года!" - говорится в подписи к видео.

Как сообщала "Страна", сеть ВКонтакте по ошибке поздравила россиян с Новым годом на украинском языке.

Напомним, "Страна" подвела 10 главных итогов 2017 года для Украины. Для простых украинцев 2017-й важен скорее не политическими скандалами, коих было много и на любой вкус, а принятием пенсионной и медицинской реформ, которые однозначно повлияют на жизнь каждого гражданина нашей страны.