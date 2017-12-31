Президент России Владимир Путин, который в проморолике Netflix поздравил американцев с Новым годом, установил новую предельную штатную численность органов внутренних дел России, фактически сократив ее на 10 тысяч человек в последний день года перед выборами.

Соответствующий указ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 17 199 человек, работников - 130 813 человек", - говорится в указе.

Изменения вносятся в указ президента "О некоторых вопросах МВД РФ" от 5 мая 2014 года, который предусматривал установление максимальной численности штата без учета персонала по охране и обслуживанию зданий в количестве 904 871 единицы.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин не поздравил Порошенко с Новым годом, а также о том, что Путин лично принес документы в ЦИК.