Завершилось внутреннее расследование Международного трибунала по руководителю Хорватского совета обороны в Боснии и Герцеговине Слободане Праляке, который выпил цианистый калий в зале суда. Об этом сообщает ТАСС.

Глава расследования - верховный судья Гамбии Хассан Джаллоу отметил, что происхождение яда так и не удалось установить.

"Продолжающееся расследование, проводимое голландскими властями, может пролить на это свет, - отметил судья. - Однако важно отметить, что ни персонал МТБЮ, ни представители следственного изолятора ООН в Гааге не располагали никакими указаниями на то, что у Праляка есть яд. В противном случае ими были бы приняты дополнительные меры для его обнаружения".

При этом судья указал, что цианистый калий может быть транспортирован в виде порошка или растворен в воде, а смертельная доза составляет всего 200-300 мг.

Как сообщала "Страна", генерал Праляк заранее спланировал свой поступок. В последней воле генерал завещал: "Не надо мне ни похорон, ни гроба, мой пепел развейте по Мирогою".