Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем послании объявил "красную тревогу", предупредив о росте неравенства и ксенофобии в мире. Он также обеспокоен применением ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

"К сожалению, мир сделал радикальный шаг назад. В день наступления нового 2018 года я не выступаю с призывом. Я делаю предостережение, объявляю красную тревогу", - заявил Гутерриш.

По его словам, существующие в мире конфликты обострились, а также возникли "новые угрозы".

"Глобальное беспокойство по поводу ядерного оружия находится на самом высоком уровне со времен холодной войны. Климат меняется быстрее, чем действуем мы, растет неравенство. Мы видим ужасающие нарушения прав человека, нарастают национализм и ксенофобия", - перечислил генсек основные вызовы человечества.

"Вступая в 2018 год, я призываю к сплоченности. Я искренне верю, что мы можем сделать наш мир более безопасным. Мы можем урегулировать конфликты, преодолеть ненависть и защитить общие ценности. Но мы можем это сделать только вместе", - указал Гутерриш.

Он призвал мировых лидеров "дать новогоднее обещание" и "преодолевать разногласия, восстановить доверие, объединив людей вокруг общих целей".

"Путь вперед лежит через единство. От этого зависит наше будущее", - подчеркнул генсек.

Как сообщала "Страна", в новогодние праздники по Великобритании будут колесить передвижные вытрезвители.

Напомним, Путин не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении.