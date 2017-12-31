В канун Нового года запрещенная в Украине соцсеть ВКонтакте разослала пользователям новогоднее поздравление на украинском языке.

Об этом сообщили пользователи в Twitter, поделившись скриншотами поздравительного сообщения.

Фото: Ma Sha via/Twitter

Фото: twitter.com/diana_neima

ВКонтакте объяснили, что сообщения на украинском языке были разосланы пользователям по ошибке.

"Сегодня пользователи ВКонтакте получают праздничные уведомления на родных языках. Очень небольшая часть аудитории получила уведомления на других языках, ошибка была сразу исправлена", - рассказал TJ представитель пресс-службы ВКонтакте Евгений Красников.

Как сообщала "Страна",в Google-запросах украинцев лидируют российские сериалы и обход блокировки ВКонтакте.

Напомним, соцсеть ВКонтакте ввела функцию редактирования сообщений.