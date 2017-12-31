В канун нового года несколько десятков байкеров проехали колонной по Киеву, чтобы встретить Снегурочек в Международном аэропорту Киев. О новогодней акции, которой исполнилось 15 лет, сообщает пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.

Мото-Санты именно 31 декабря проводят праздничный мотопробег по улицам Киева, в котором участвует несколько десятков мотоциклистов.

Сразу после встречи в аэропорту Санты и Снегурочки поздравили пассажиров, вручили им подарки, сделали круг почета на своих байках и колонной отправились в традиционный мотопробег по улицам столицы.

Отмечается, что по дороге мотоциклисты сделали несколько остановок чтобы поздравить жителей и гостей Киева.

Фото: facebook.com/airportkiev

Фото: facebook.com/airportkiev

Фото: facebook.com/airportkiev

Фото: facebook.com/airportkiev

Фото: facebook.com/airportkiev

Фото: facebook.com/airportkiev

Как сообщала "Страна", в Киеве в преддверии Нового года похолодало до 0 градусов и выпал снег.

Ранее "Страна" писала о том, какие страны первыми встретят Новый год и где его вообще не отмечают 1 января.