Появилось видео, как на Сахалине в новогоднюю ночь сгорела главная елка острова
Главная елка Сахалина сгорела на площади Ленина в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь. Об этом сообщает НТВ.ru.
Это произошло во втором часу ночи по местному времени (в 17.00 по киевскому времени).
25-метровое искуственное дерево полностью сгорело.
Очевидцами происшествия стали несколько сотен горожан, участвовавших в гуляньях. Примечательно, что внезапный пожар не испугал организаторов и празднующих. На одной из записей слышно, как людей призывали не поддаваться панике и советовали просто не подходить близко к полыхающей елке.
Предварительно причиной возгорания называют запущенный фейерверк. Информации о пострадавших не поступало.
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