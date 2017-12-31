Главная елка Сахалина сгорела на площади Ленина в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь. Об этом сообщает НТВ.ru.

Это произошло во втором часу ночи по местному времени (в 17.00 по киевскому времени).

25-метровое искуственное дерево полностью сгорело.

Очевидцами происшествия стали несколько сотен горожан, участвовавших в гуляньях. Примечательно, что внезапный пожар не испугал организаторов и празднующих. На одной из записей слышно, как людей призывали не поддаваться панике и советовали просто не подходить близко к полыхающей елке.

Предварительно причиной возгорания называют запущенный фейерверк. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщала "Страна", украинцы встречают 2018-й с подорожавшим оливье и меньшим количеством елок. Зато Ирония вернулась.

Ранее появилось видео, как полыхала главная елка Казахстана в Астане.