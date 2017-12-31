Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал первых вероятных соперников национальной команды в новом 2018 году. Об этом сообщает сайт "Команда1".

"Мы хотим провести как можно больше контрольных матчей. В марте - два, а по окончании сезона - еще три. Все идет к тому, что мы начнем год матчами с Японией и Саудовской Аравией. Насколько мне известно, контракт с японцами уже находится в ФФУ, а второй договор должны прислать в самом начале года", - отметил Шевченко.

Где именно состоятся ближайшие спарринги сборной, точно пока не известно.

"После того как все формальности будут улажены, станет известно место проведения этих поединков. Точно могу сказать, что пройдут они в Европе. Как тренера подбор соперников меня вполне устраивает, ведь обе команды стали участниками чемпионата мира", – сказал Шевченко.

Исполком ФФУ утвердил план-календарь матчей национальной команды. В новом году подопечные Шевченко могут провести 11 встреч.

Согласно плану национальная сборная Украины проведет два матча в период с 19 по 27 марта, один матч в мае, два - в июне, две игры с 3 по 11 сентября (Лига наций УЕФА), две игры с 8 по 16 октября (одна игра ЛН), и две игры в ноябре (одна - ЛН).

Как сообщала "Страна", Шевченко простили пролет на ЧМ-2018 и продлили контракт до 2020 года.

Напомним, сборная Украины не сиогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018, который состоится будущим летом в России.