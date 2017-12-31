Президент Петр Порошенко среди главных достижений уходящего 2017 года назвал освобождение украинских заложников и установление безвизового режима с Евросоюзом. Об этом говорится в видеоролике, размещенном на странице главы государства в Twitter.

Президент вспомнил об освобождении 73 украинцев из плена боевиков, первый полет самолета Ан-132, масштабный ремонт дорог, усиление украинской армии, начало пенсионной, образовательной, медицинской реформ.

Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги.#УкраїнаПереможе pic.twitter.com/QFpIwNIkvX — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2017 г.

Также Порошенко считает важными достижениями проведения международного песенного конкурса "Евровидение" в Киеве, установление безвизового режима со странами Европейского Союза, силу Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, в ролике показано весомые победы украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко и участие ветеранов АТО в "Играх непокоренных". "Год 2017 выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что, объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы", - подчеркнул президент.

Как сообщала "Страна", Путин не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении.

Напомним, за весь 2017 год Петр Порошенко ответил только на одну электронную петицию украинцев.