В Украине акцизы на сигареты в новом 2018 году возрастут на 30%. Об этом сообщает "Укринформ".

Изменения в налоговом Кодексе предусматривают постепенное повышение акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий до 2024 года.

Прогнозный индекс потребительских цен вырастет на 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предварительной индексации в целом на 29,7%). В дальнейшем они должны подниматься на 20% ежегодно до 2024 года.

Цель плана повышения акцизов - достижение минимального уровня налогообложения, который действует в ЕС - 90 евро на 1000 сигарет. До сих пор этот показатель в Украине составлял 20 евро (596,05 грн).

Как сообщала "Страна", в Испании задержали 7 гастарбайтеров из Украины на фабрике контрафактных сигарет.

Напомним, о том, как вырастут зарплаты, пенсии и налоги "Страна" писала в материале "18 мгновений бюджета 2018 года".