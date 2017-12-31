В Киеве на Рыночном переулке между Жилянской и проспектом Победы правоохранители из спецподразделения "Кордон 118" заметили автомобиль Skoda, пассажир которого закладывал пакеты с наркотиками в подъезды домов. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Правоохранители заметили, как пассажир выходил и заходил в автомобиль каждые 50 метров, при этом что-то прятал - то под камнем, то в подоконник первого этажа.

Мужчину задержали.

В автомобиле было найдено множество пакетиков с белым порошкоподобным и зелёным веществом и разноцветные таблетки.

Предварительно, это амфетамин, каннабис и экстези.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Как сообщала "Страна", в Киевской области женщину с детской коляской сбили на тротуаре. Водитель был в состоянии наркотического опьянения.

Ранее полиция назвала "кодовые слова" подростков, употребляющих наркотики.