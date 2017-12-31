В последний день уходящего года в районе проведения АТО на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

Как отметили в штабе, по состоянию на 18:00 воскресенья соблюдается новогоднее перемирие по всей линии фронта.

"Предновогодний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18:00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Подразделения ВСУ в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", рождественское перемирие на Донбассе нарушали и во второй день.

Напомним, в Минске приступили к обсуждению перемирия и обмена пленными на Новый год.