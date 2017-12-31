Украинские археологи рассказали о самых значительных находках 2017 года.

Об этом сообщает Общественное радио со ссылкой на доцента кафедры археологии и музееведения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, члена правления Союза археологов Украины Евгения Синицу.

1. Раскопки в Каменце-Подольском

Там проводились исследования на Польском рынке. Результат работ был несколько оскорбителен для местной общины. Он четко показал, что город начал существовать не ранее второй половины XIII века. Там нет даже древнерусских слоев. Раскопки показали, что каменная жилая архитектура появилась не ранее XVII века.

2. Колодец в Олевске

Житомирская археологическая экспедиция Института археологии работает в нескольких летописных городах восточной Волыни на Житомирщине. В Олевске наиболее интересным объектом, который копался в этом году, есть колодец. Этот был построен в X века. Это деревянный колодец, очень хорошо сохранен.

3. Уникальный могильник во Львовской области

Можно вспомнить могильник, в котором нашли ряд находок, которые до этого не случались на территории Украины. Это могильник раннеримского времени (конец I века нашей эры – II века нашей эры), в котором похоронены несколько достаточно статусных варварских воинов. За обрядами это пшеворская культура.

4. Могильник Остров древнерусского времени

В октябре на реке Рось археологи работали на могильнике Остров древнерусского времени с уникальными вещами для нашей территории. Когда ребята начали его мониторить, они поняли, что уже года три его кто-то грабил. Это памятник археологии, известная с 50-х годов как поселение черняховской культуры, но не было известно, что там есть могильник.

5. Чигирин. Яма, наполненная черепами

В охранной зоне проложили коммуникационную траншею и задели большую яму, наполненную черепами. Сейчас успели достать 170 черепов, там их примерно столько же. Нет сомнений, что это отрубленные головы. Контекст указывает на 1678 год – взятие Чигирина османским войском.

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