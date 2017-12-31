В Киеве в новогоднюю ночь работа метрополитена и наземного транспорта будет продлена на три часа. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, на период новогодних и рождественских праздников в работу наземного общественного транспорта столицы внесены изменения. В частности, с 20.00 31 декабря 2017 года до 03.00 1 января 2018 года, 1 января 2018 года с 14.00 до 21.00, а также 7 января 2018 года с 12.00 до 15.00 троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская"; троллейбусы маршрута № 16 будут курсировать от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы маршрута № 18 будут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.



В то же время автобусы маршрутов № 24, № 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня. Фуникулер с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года будет работать круглосуточно. Кроме того, 1, 6, 7, 8 января 2018 года работа общественного транспорта организована по расписанию выходного дня с изменениями, а 2, 3, 4 и 5 января 2018 года - по расписанию рабочего дня с изменениями.



Также в новогоднюю ночь до 5 часов утра будет продлена работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 226, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 548, 586. Все изменения в расписании общественного транспорта можно посмотреть на официальном сайте КП "Киевпасстранс" в разделе "Пассажирам - Маршруты и расписание движения".

Как сообщала "Страна", в Киеве изменили расписание движения транспорта на новогодние праздники.

Ранее мы писали, что на Новый год метро в Киеве будет работать на три часа дольше.