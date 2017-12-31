В Иране, где проходят крупнейшие с 2009 года массовые протесты, появились первые жертвы противостояния.

Как сообщает Reuters, двое демонстрантов были застрелены в одном из провинциальных городов. При этом агентство ссылается на неназванные сообщения в соцсетях.

Как пишет "Эхо Москвы", правительство говорит, что не открывало огня на поражение, обвинив в этом неких иностранных агентов и группы радикальных исламских боевиков. По словам властей, полиция и служба безопасности оружие не применяла. По некоторым данным, беспорядочную стрельбу по протестующим открыла группа неизвестный людей.

Протесты в Иране бушуют уже третий день. Их поводом стало повышение цен на продукты. Потом к требованиям митингующих добавилось искоренение коррупции.

Протестующие атакую здания и полицию.

Напомним, массовые акции 2009 года привели к власти президента Махмуда Ахмадинеджада, который потом проиграл выборы Хасану Рухани.

Ранее "Страна" делала видеоподборку с охваченных протестами улиц Тегерана.