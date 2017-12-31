Журнал Time составил список из 25 лучших изобретений уходящего года. Как отмечается на сайте издания, изобретения размещены в списке в свободном порядке.

В этом году в список изобретений вошли:

Робот-ассистент Jibo - робот отличается от других домашних помощников более человеческими чертами, а сами разработчики называют его "первым социальным роботом". Он умеел улавливать эмоции человека и "оборачиваться" на хозяина.



Фото: time.com

"Умные" очки для людей с проблемами со зрением eSight 3.Очки помогают ориентироваться в пространстве и записывают видео с высоким разрешением. Очки способны делать его удобным для восприятия слабовидящим человеком.

Halo Top - низкокалорийное мороженное (360 калорий на пол-литра), которое позиционируется создателями как "здоровая" сладость.









Линия средств для макияжа Fenty Beauty - была запущена певицой Рианной. Линия разрабатывается без тестирования на животных, в ее состав входит около 40 тональных средств для всех оттенков кожи.





Ember Mug - кружка для подогрева кофе. Кружка умеет поддерживать температуру, которую пользователь задает с помощью приложения.

Лифты компании Thyssenkrupp, которые работают на магнитной левитации и могут двигаться не только вверх-вниз, но и по любым другим траекториям.









iPhone X - новый флагманский смартфон компании Apple, оснащен "безрамочным" дисплеем и системой распознавания лиц.

Хиджаб Nike Pro для мусульманских женщин-спортсменок.

Forward - медицинская клиника, главная идея которой заключается в профилактике заболеваний, а не лечении уже существующих.





Кроссовки Adidas Futurecraft 4D, подошвы которых печатают на 3D-принтере.





Tesla Model 3 - по мнению составителей рейтинга, электрокар может превратить электромобили в повседневное явление.





Willow Pump - "умная" помпа для откачивания грудного молока.









Система безопасности для дома Nest Secure.





Марсоход NASA Mars Insight - NASA планирует отправить марсоход на Красную планету уже в следующем году. Он будет оснащен множеством камер, которые позволят записывать панорамное видео. Ровер сосредоточиться на исследовании грунта Марса.

Oculus Go - шлем виртуальной реальности, который может работать сам по себе, без подключения к другим устройствам.





Tasty One Top — "умная" индукционная плита, которая умеет подсказывать владельцу рецепты блюд.





Дрон DJI Spark - дрон прост в управлении, крепок и очень недорогой.









Фильтр для воздуха Molekule - создатели утверждают, что фильтр способен уничтожать загрязнители воздуха.

Michelin - шины печатаются на 3D-принтере, не нуждаются в подкачке и могут приспосабливаться к разным дорожным условиям.

WiFi-роутер Norton Core способен защищать подключенные устройства от киберугроз.





"Умный" браслет для детей Bempu - следит за дыханием, температурой и другими жизненными показателями ребенка.





Nintendo Switch - игровая приставка, которая была выпущена в марте этого года.









Футбольный шлем VICIS Zero1.





Океаническая ферма GreenWave 3D. По словам создателей, выращивать продукты питания в океане — проще, чем на суше. Но человечество должно перейти в питании на моллюски и водоросли.





Замыкают список спиннеры.

Как сообщала "Страна", по итогам 2017 года Lego обошел Google и Nike и стал самым влиятельным брендом мира.

Ранее мы писали, что компания Apple извинилась за намеренное замедление старых iPhone.