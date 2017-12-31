Сегодня по киевским улицам проедутся Санта-Клаусы и Снегурочки на байках. Об этом сообщает портал Dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Сегодня, 31 декабря, в аэропорт "Киев" приедут байкеры переодетые в Санта-Клаусов, где встретятся со Снегурочками и поздравят пассажиров. Они раздадут подарки и колонной отправятся в традиционный мотопробег по киевским улицам. По дороге байкеры будут останавливаться, чтобы поздравить жителей и гостей столицы.

Мотопробег проводится уже 15 лет, в нем участвует несколько десятков мотоциклистов.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

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