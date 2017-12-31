Представитель Украины в гуманитарной подгруппе народный депутат Ирина Геращенко опубликовала новогоднее фото с котом в образе "матери эльфов". Поздравления с фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

Ирина Геращенко пожелала всем "поменьше мосек, шавок и шариковых рядом" в новом году.

"Мама эльфов вместе с эльфами, Сантой и Амур - готовы встретить 2018. Мы с Амуром собак очень любим, и они нас тоже. Пусть всем вам встречаются только хорошие и умные собаки. И поменьше мосек, шавок и шариковых рядом) Всех френдов - с Новым годом! Счастье! Люблю вас", - написала она.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Как сообщала "Страна", вице-спикер Геращенко рассказала, что регулярно получает угрозы от незнакомцев.

Ранее мы писали, что первый вице-спикер Геращенко пожаловалась на псориаз после переговоров в Минске.