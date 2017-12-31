Адвокат и блогер Татьяна Монтян, которая в последние годы защищала политических заключенных в Украине (в частности журналиста Руслана Коцабу), заявила о "выходе на пенсию".

"Кто куда - а я на пенсию.

За@алась я работать, а потому - добью дела, которые у меня остались, и сделаю бессрочную паузу.

После четырех моих операций подряд дети решили, что так и без мамы остаться недолго.

А они у меня еще маленькие, они еще к этому не готовы - но вполне готовы просто меня удерживать, чтобы я побыла, наконец, просто_мамой", - написала Монтян в Facebook.

Монтян известна своим негативным отношением к Евромайдану. Из ее последних клиентов - эстонский гражданин Владимир Поляков, который воевал на Донбассе за сепаратистов.

При этом Монтян защищала воевавшую в "Айдаре" неонацистку Виту Заверуху.

Напомним, в прошлом году адвоката Татьяну Монтян и журналиста Владимира Бойко задержали на границе с Польшей из-за Антона Геращенко и "Миротворца".

Ранее адвокаты Януковича заявили, что их хотят "жестко убрать" из процесса о госизмене.