В воскресенье, 31 декабря, в Чернигове неизвестные украли бюст российского писателя Александра Пушкина. Об этом сообщает местное издание ЧЕline.

Отмечается, что исчезновение бюста Пушкина заметили сегодня утром, 31 декабря. На месте инцидента работают правоохранители.

Напомним, что бюст был установлен в сентябре 1900 года в древней части города к столетию со дня рождения писателя.

Фото: cheline.com.ua

Как сообщала "Страна", в Чернигове вандалы украли с могилы Коцюбинского бронзовый бюст весом в 100 кило. В Чернигове полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК (надругательство над могилой) по факту похищения бюста классика украинской литературы Михаила Коцюбинского с его могилы.

Ранее мы писали, что под Черниговом вандалы повалили бюст лидера партизан Федорова и поглумились над ним.