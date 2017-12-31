В Японии не исключают начала войны на Корейском полуострове.

Местные СМИ описали четыре сценария развития военной ситуации, пишет РБК.

По данным японского агентства Kyodo, все эти сценарии начало рассматривать правительство страны, включая варианты ответа японской армии на угрозы.

Среди варинатов - случайное военное столкновение армий обеих стран (Южной и Северной Кореи), превентивный удар США по КНДР, вторжение армии Северной Кореи на территорию Южной и удар северокорейской ракеты по Японии.

Проработка этих сценариев уже вышла на уровень Совета нацбезопасности, который возглавляет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Это, по мнению СМИ, должно вывести обсуждение на новый уровень.

На недавнем заседании японского Совбеза также обсуждались последствия увеличения американского контингента на полуострове.

В декабре Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции против КНДР.

США пообещали Китаю вернуться на исходные после зачистки КНДР.