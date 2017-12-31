Владимир Безух, захвативший заложников в отделении "Укрпошти" в Харькове, представлял себя как ясновидящего и экстрасенса в 2014 году. Об этом он говорит на видеозаписи, обнародованной в апреле 2014 года, где он предсказывал гражданскую войну в Украине и эпидемию.

Безух говорил, что Владимир Путин не остановится, а война в Украине будет длиться больше трех лет.

Также он пророчил взрыв трубопровода в Балтийском море и сибирскую язву в России.

По словам Безуха, "армагеддон" мог состояться в 2017 году.

Видео: Youtube/Иосиф Великий

Как сообщала "Страна", полиция назвала имя харьковского террориста. Он мог быть кандидатом в мэры города.

Также Страна" собрала все подробности вчерашнего инцидента.