Полиция назвала имя харьковского террориста. Он мог быть кандидатом в мэры города. Фото
Мужчину, который захватил вчера заложников в Харькове, зовут Владимир Безух.
Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на сообщение полиции.
Безуха допрашивали два часа, взяли у него анализы для экспертиз и отправили в изолятор временного содержания.
Теперь, в течение 72 часов должен состояться суд по избранию меры пресечения для террориста.
Ранее в Facebook волонтер Евгений Жуков ("позывной Маршалл") опубликовал предвыборный постер некоего Владимира Безуха, который внешне схож с террористом из Харькова.
Судя по постеру, Безух когда-то баллотировался на пост мэра Харькова.
Ранее полиция озвучила свою подробную версию операции по освобождению заложников.
"Страна" собрала все подробности вчерашнего инцидента.
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