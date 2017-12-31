Мужчину, который захватил вчера заложников в Харькове, зовут Владимир Безух.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на сообщение полиции.

Безуха допрашивали два часа, взяли у него анализы для экспертиз и отправили в изолятор временного содержания.

Теперь, в течение 72 часов должен состояться суд по избранию меры пресечения для террориста.

Ранее в Facebook волонтер Евгений Жуков ("позывной Маршалл") опубликовал предвыборный постер некоего Владимира Безуха, который внешне схож с террористом из Харькова.

Судя по постеру, Безух когда-то баллотировался на пост мэра Харькова.

Ранее полиция озвучила свою подробную версию операции по освобождению заложников.

"Страна" собрала все подробности вчерашнего инцидента.