В один из ресторанов Киева привезли мешок картофеля, внутри которого обнаружили записку для украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщил пользователь Facebook Андрей Рыштун.

Он пишет, что в ресторан привезли мешок картошки, внутри которого нашли записку, адрессованную украинским воинам на востоке. Мешок собирали дети с учителями в школе на Ровенщине, но кто-то решил, что, вместо доставить его до места назначения, выгоднее будет его продать.

Фото: facebook.com/andriy.ryshtun

Представитель Гощанской РГА Ровенской области Тарас Гоменюк разъяснил ситуацию. Он заявил, что волонтеры не смогли отправить собранные овощи в зону АТО, поскольку не имели достаточно транспорта. Тогда они решили переработать продукты в сухпайки.

"Для того чтобы успеть к Николаю переделать продукты мы обратились к предпринимателю, который занимается изготовлением сухих супов. Поскольку готовой продукции у него было в избытке мы просто их обменяли в соответствующем пересчете. Он кстати фасовки сделал бесплатно, зная кому они предназначены", - рассказывает Гоменюк.

Вероятно, позже предприниматель картошку перепродал, так она и попала в ресторан.

Менеджер также заявил, что компания на инцидент уже отреагировала. Они организовывают для школьников-волонтеров поездку в Киев на Рождественские праздники. В программе — посещение Главной елки страны и обед в их ресторане.

Также рождественский подарок ждет и бойцов, до которых не доехал картофель. Свой "законный" мешок от деток они все-таки получат, а вместе с ним еще тонну овощей и фруктов от ресторана. Отправить обещают через проверенные источники.

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