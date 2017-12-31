В американском штате Канзас полицейский застрелил 28-летнего Эндрю Финча в результате розыгрыша неизвестного пранкера. Об этом сообщает Associated Press.

Неизвестный мужчина позвонил в экстренную службу с сообщением, что он застрелил отца и взял мать в заложники. Сотрудники полиции приехали по указанному звонившим адресу, дверь им открыл Эндрю Финч. Правоохранители потребовали от Финча поднять руки, однако мужчина потянулся к своему поясу. Офицер полиции решил, что подозреваемый хочет выхватить пистолет, и открыл огонь, в результате чего молодой человек скончался на месте.

Впоследствии выяснилось, что Финч не был вооружен.

По версии полиции, трагедия произошла из-за телефонного розыгрыша, известного как swatting (от названия спецназа SWAT), во время которого жертву втягивают в операцию спецназа при помощи ложного сообщения о преступлении. Часто подобные пранки встречается среди онлайн-геймеров. Компания UMG Gaming, которая проводит игровые онлайн-турниры, помогает в расследовании дела.

Как сообщила мать погибшего Финча, ее сын не увлекался видеоиграми. ФБР начало расследование в связи с убийством.

Отметим, что закон штата Канзас за ложные сообщения об уголовном преступлении предусматривает до 13 месяцев тюрьмы.

Как сообщала "Страна", пранкеры разыграли чиновника НАТО от имени спикера Парубия.

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