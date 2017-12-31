С 31 декабря официально заработал безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты. Это 85 страна #Безвиз", - написал он.

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko



В свою очередь, Петр Порошенко сообщил, что украинцы могут путешествовать в 85 стран без виз, и подчеркнул, что "2017 год стал прорывом в безвизовом направлении". Об этом Президент Украины написал на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Отметим, что для въезда в ОАЭ украинцам необходим биометрический паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев. Украинцы могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ сроком до 30 дней.

Как сообщала "Страна", Порошенко назвал безвиз главным достижением этого года.

Ранее пограничники сообщили, что только 4% украинцев, выехавших в ЕС, воспользовались безвизовым режимом.