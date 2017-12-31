В Киеве Mercedes, пытаясь оторваться от полиции, протаранил пять авто. Видео
Правоохранители попытались проверить документы мужчины, который ходил в строительных перчатках, в капюшоне и заглядывал в припаркованные автомобили на парковке супермаркета "Сильпо" на Княжем Затоне. Об этом сообщает портал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"Как только мужчина увидел полицейских - моментально побежал к авто Mercedes, сел и начал убегать", - говорится в сообщении.
Преследование завершилось аварией возле ТЦ SilverBreeze. Водитель Mercedes въехал в пять припаркованных автомобилей и в "Таврию", которая двигалась впереди.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Видео: Youtube/KyivOperativ
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