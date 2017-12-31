NASA составило рейтинг наиболее популярных фотографий, опубликованных в аккаунте космического агентства в Instagram в 2017 году. В списке оказались десять фотографий, которые больше всего понравились подписчикам в соцсети. Все фотографии объединены в видео и опубликованы на канале NASA в YouTube.

Лидером рейтинга стало солнечное затмение, запечатленное над озером Каскейд. На второй строчке расположилось еще одно затмение с Луной, "поглощающей" Солнце. Третье место в списке самых популярных заняла фотография ночной Земли, сделанная астронавтом NASA Марком Томасом Ванде Хейем с борта МКС.

Видео: Youtube/NASA

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