Вчера, 30 декабря, в Москве задержали известную поэтессу из Киева Евгению Бильченко. Она является профессором философии университета им. Драгоманова и общественным активистом.

Бильченко, поддержавшая Евромайдан и бывшая волонтером в "Правом секторе", стала широко известна после того, как резко изменила свои взгляды.

В последние годы она стала призывать к примирению с Донбассом и с Россией, называла сложившуюся в Украине систему власти тоталитарным режимом, "балансирущим между между нацизмом и мещанским фольклором". За это ей неоднократно угрожали украинские национал-радикальные организации.

О воззрениях Евгении можно прочитать в интервью, которая она давала "Стране", а также в ее блоге.

В Москве Бильченко была с лекцией - выступала в клубе ICON. По ее словам, во время выступления в клубе появилось несколько десятков "ряженых казаков", которые попытались сорвать мероприятие.

В итоге вызвали полицию, которая задержала только саму Бильченко. Позже ее отпустили из участка. "Никаких претензий со стороны российской полиции и служб безопасности ко мне - нет", - позже прокомментировала Бильченко.

Профессор считает, что ее задержание - следствие работы "партий войны" из Украины и России.

"Налет карнавальных защитников отечества, пришедших несколькими десятками здоровых мужиков в камуфле, по которым плачет нулевка, - ломать меня одну, произошел в том числе по звонку… с киевского номера", - написала Бильченко в Facebook.

"Из этого я делаю вывод: партии войны – одинаковы в обеих странах. Они имеют одни цели – разъединить Украину и Россию. Одно средство – делить мир на плохих и хороших. И одних исполнителей – маргинальных национал-радикалов. Ни морали, ни Бога, ни совести. Не удивлюсь, что и финансовый источник у них – один. Остальное - руками верующего дурачья", - считает поэтесса и добавляет: "вот что я вам скажу ребята: никакого изменения моей пацифисткой позиции по Украине и России НЕ БУДЕТ".

Ранее Бильченко говорила, что "порохоботы" постоянно пишут на нее доносы.

Евгения Бильченко: "СБУ начала активно искать "ненадежных" в рядах украинцев".