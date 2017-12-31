Находящийся на МКС космонавт "Роскосмоса", уроженец Севастополя Антон Шкаплеров, сфотографировал Крым из космоса. Снимки он выложил на своей страничке в Instagram.

На фотографиях запечатлены Севастополь с Балаклавой и строящийся в Керченском проливе "Крымский мост". Также Антон Шкаплеров написал, что строительство моста идет по графику.

"Фотографии моей Родины: Балаклава, Севастополь и Крымский мост. Контролирую строительство моста из космоса. Подтверждаю, все идет по графику", - добавил он.

Фото: instagram.com/anton_astrey

Напомним, что в настоящее время Шкаплеров находится на Международной космической станции в качестве капитана пилотируемого корабля "Союз МС-07", который 17 декабря стартовал с космодрома Байконур. Членами экипажа также являются астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

Как сообщала "Страна", в Крыму полностью завершили сборку Керченского моста.

Ранее мы писали, что Керченский мост еще не построили, но уже переименовали.