Петр Порошенко подписал законы об изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы, сообщают в пресс-службе президента.

Глава государства согласовал одну из самых скандальных норм Налогового кодекса - обложение дополнительными пошлинами посылок из-за границы. Это нанесет сильный удар по небольшим интернет-магазинам, которые перепродавали товары из Китая дешевле, чем их более крупные конкуренты.

Кроме того, сильно ограничены и частные заказы из Поднебесной - максимум на 150 евро в месяц.

В частности, теперь посылок без пошлины может быть максимум три на протяжении календарного месяца. И суммарная стоимость их не может превышать 150 евро. Начиная с четвертой посылки они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

Раньше до 150 евро могла стоить одна беспошлинная посылка - а вот количество отправлений не ограничивалось.

"Страна" детально разбиралась, что теперь будет с интернет-шоппингом.

Кроме того, изменения в Налоговый кодекс решают вопрос блокирования налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, осуществления индексации ставок налогов, установленных в абсолютных значениях.

Также внедряется ряд стимулирующих и преференциальных норм, в том числе о предоставлении льгот по отдельным видам деятельности и на определенные виды продукции; регулируется вопрос индексации нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и прочее.

Оба закона вступают в силу с 1 января 2018 года.

Ранее президент продлил мораторий на продажу сельхозземель.