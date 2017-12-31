Сегодня, 31 декабря в западных и северных областях Украины ожидается похолодание, местами ожидаются небольшие дожди. В понедельник, 1 января потеплеет, в Киеве ожидаются осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"31 декабря похолодает на Западе и Севере, поэтому возможен мокрый снег. То есть, хотя бы какой-то намек, что у нас зима - будет.

На Востоке, Юге, в Центре - единичный дождь или туман. Плюсовая температура", - написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko



"1 января у столицы в новогоднюю ночь около нуля, без существенных осадков, днем ​​1 января в Киеве, когда будем отсыпаться, как раз потеплеет до +5 и возможен небольшой дождь", - добавила Диденко.

Согласно данных Укргидрометцентра, днем 31 декабря по всей территории Украины минусовых показателей температуры не ожидается и только ночью прихватят небольшие морозы.

Фото: meteo.gov.ua

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